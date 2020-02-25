Защита Вайнштейна собирается обжаловать приговор суда

Защита американского продюсера Харви Вайнштейна собирается обжаловать приговор суда по делу о сексуальных домогательствах.

«Мы однозначно будем обжаловать приговор. Борьба не окончена», — цитирует адвоката Доннау Ротунно РИА Новости.

Вынесение приговора по делу Вайнштейна должно состояться 11 марта. Ранее в Нью-Йорке суд присяжных из пяти женщин и семи мужчин признал 67-летнего продюсера виновным в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Ему грозит от пяти до 25 лет тюрьмы. При этом Вайнштейн был оправдан по двум самым серьезным обвинениям, наказание по которым предусматривает пожизненное заключение.

Окружной прокурор Манхэттена Сай Вэнс заявил, что не разочарован вердиктом присяжных.

«Думаю, что это было очень сложное дело, трудное, и дело, которое действительно сдвинуло с места наши представления о том, что такое сексуальное домогательство, где оно может произойти, пошатнуло мифы, которые, по-моему, были частью системы уголовного правосудия долгое время», — отметил он.

Кроме того, в Лос-Анджелесе обладателю кинопремий «Оскар» предъявлено обвинение в нападении на двух женщин в 2013 году.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, скандал разразился осенью 2017 года. В сексуальных преступлениях, происходивших на протяжении нескольких десятилетий Харви Вайнштейна обвинили не менее 80 женщин, в том числе актрисы Ума Турман, Сальма Хайек и Гвинет Пэлтроу. Сам продюсер в декабре 2019 заявил, что его вклад в кинематограф незаслуженно обесценен и напомнил о своей роли в карьере женщин, обвиняющих теперь его в домогательствах.