Страшные кадры последствий пожара под Иркутском, где погибли двое детей и их отец
Трагедия произошла ночью 11 марта в одном из частных домов в поселке Маркова Иркутского района.
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Фото, видео: МЧС РФ
5-tv.ru публикует страшные кадры последствий пожара в одном из частных домов в поселке Маркова под Иркутском. Огонь в деревянном доме вспыхнул ночью 11 марта. В этот момент в жилище находились трое взрослых и четверо детей.
К моменту прибытия первых расчетов огнеборцев строение находилось полностью в огне. Кровля деревянного дома частично обрушилась. Четверо жильцов, включая двоих детей, благополучно сумели покинуть горящую постройку. 62-летний мужчина и двое его малышей погибли. В процессе тушения пожара их тела обнаружило звено газодымозащиты.
Во время ликвидации возгорания произошло обрушения потолочного перекрытия. В результате чего пострадали трое пожарных, их направили в больницу для обследования.
В настоящее время в причинах трагедии разбираются следователи. По предварительной версии огонь мог вспыхнуть из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестные подожгли многоквартирный дом с жильцами в Екатеринбурге.
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