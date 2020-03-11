Звезда сериала «Тест на беременность» рассказала, как потеряла ребенка на шестом месяце
Из-за стрессов и постоянной работы Анна Каменкова пережила несколько выкидышей.
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Фото, видео: РИА Новости / Александр Натрускин
Российская актриса Анна Каменкова приобрела популярность после съемок в таких фильмах, как «Молодая жена», «Концерт» и «Процесс». Звезда озвучила более 170 кинокартин и «подарила» свой чудесный голос Ларисе Гузеевой, Шерон Стоун, Мерил Стрип и другим знаменитостям мирового уровня. Ее наградили званием заслуженной артистки РСФСР.
Карьера Анны Каменковой складывалась весьма удачно. С мужем артистке тоже очень повезло. В 1980 году она сыграла свадьбу с театральным режиссером Анатолием Спиваком. Сорок лет звезды прожили душа в душу, однако были периоды, когда у киноактрисы попросту опускались руки.
Анна Каменкова всегда мечтала о ребенке. Но из-за чересчур плотного рабочего графика и стрессов она пережила несколько выкидышей.
«Я один раз потеряла ребенка на шестом месяце беременности. Потом месяц лежала, уткнувшись лицом в стенку. Я спасалась только работой. В какой-то момент поняла, что мне не дано иметь детей», — призналась звезда на шоу Бориса Корчевникова.
Однако судьба вознаградила Анну Каменкову и подарила ей долгожданного ребенка. В 33 года знаменитость узнала, что она беременна. На свет появился единственный сын актрисы — Сергей. Сейчас он совсем взрослый, ему исполнилось 32 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дима Билан рассказал о пережитом горе из-за потери детей. У девушки певца случилось два выкидыша.
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