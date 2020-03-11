Дочь Валентины Талызиной прокомментировала госпитализацию актрисы

Дочь известной советской и российской актрисы, народной артистки РСФСР Валентины Талызиной — Ксения Хаирова — рассказала 5-tv.ru о состоянии 85-летней знаменитости.

Ранее появилась информация о том, что Валентину Талызину госпитализировали в Москве. Звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» оказалась в больнице и теперь ей предстоит пройти курс реабилитации.

«С мамой все прекрасно, спасибо за заботу, плановая… профилактика», — сказала дочь актрисы.

В октябре 2019 года Валентина Талызина перенесла инсульт, однако после этого полностью восстановиться так и не смогла.

Советская и российская актриса Валентина Талызина, которой сейчас 85 лет, известна зрителю по таким фильмам, как «Ирония судьбы или с легким паром», «Афоня», «Зигзаг удачи» и многим другим.