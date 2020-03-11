Кто из родителей в России лучше выплачивает алименты?

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ отмечает семикратный рост в стране количества исполнительных производств по алиментам. Как сообщает «Экономика сегодня», в настоящее время более 800 тысяч должников находятся под контролем сотрудников ведомства.

Некоторые эксперты напрямую связывают сложившуюся ситуацию с пассивным поведением взыскателей. Многие родители не привыкли использовать правовые методы, гарантированные законом. В подобных ситуациях следует активно контролировать работу судебного пристава и неплательщика.

Как правило, в 90% случаев обязанность по уплате алиментов на детей ложится на их отцов. Мужчины чаще всего склонны к невыполнению своих прямых обязанностей и решений суда из-за препятствий матерей своих чад. Некоторые из отцов не дают деньги на содержание детей, так как не могут отследить, куда уходят средства.

Вопреки статистике ФССП, мужчины проявляют большую ответственность и исправно платят алименты, нежели женщины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что долги граждан РФ по алиментам выросли до рекордной суммы.