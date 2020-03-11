Фото: Стали известны обстоятельства взрыва в воинской части в Подмосковье
Хлопок прогремел, когда техники проводили работы в гараже.
Фото: ТАСС / Михаил Терещенко
Стали известны обстоятельства взрыва в воинской части в подмосковных Луховицах, в результате которого пострадали четыре человека.
По данным 5-tv.ru, произошел взрыв пятилитрового полупустого газового баллона. Хлопок прогремел в момент, когда три контрактника и срочник проводили технические работы в гараже. Один из них получил серьезные травмы, трое — ссадины и ушибы.
«11 марта в воинской части, дислоцированной в Луховицком районе Московской области, во время проведения хозяйственных работ по сортировке металлолома произошло разрушение корпуса баллона, находящегося под давлением», — говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа, пишет «Интерфакс».
5-tv.ru публикует список пострадавших:
- Владислав Т.
- Иван И.
- Александр Н.
- Егор К.
Все военнослужащие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Ранее 5-tv.ru сообщил о возгорании после ДТП на бензоколонке Новой Москвы.
Нашли ошибку?