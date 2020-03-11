Фото: Стали известны обстоятельства взрыва в воинской части в Подмосковье

Стали известны обстоятельства взрыва в воинской части в подмосковных Луховицах, в результате которого пострадали четыре человека.

По данным 5-tv.ru, произошел взрыв пятилитрового полупустого газового баллона. Хлопок прогремел в момент, когда три контрактника и срочник проводили технические работы в гараже. Один из них получил серьезные травмы, трое — ссадины и ушибы.

«11 марта в воинской части, дислоцированной в Луховицком районе Московской области, во время проведения хозяйственных работ по сортировке металлолома произошло разрушение корпуса баллона, находящегося под давлением», — говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа, пишет «Интерфакс».

5-tv.ru

5-tv.ru публикует список пострадавших:

Владислав Т. Иван И. Александр Н. Егор К.

Все военнослужащие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщил о возгорании после ДТП на бензоколонке Новой Москвы.