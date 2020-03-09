Возгорание после ДТП на бензоколонке Новой Москвы ликвидировано
Сотрудники АЗС самостоятельно справились с пламенем при помощи огнетушителей.
Фото: www.globallookpress.com
Как стало известно 5-tv.ru, в результате ДТП на АЗС в Новой Москве загорелось несколько колонок, которые сотрудники станции потушили самостоятельно до приезда пожарных.
Предварительно, водитель на легковом автомобиле вылетел на полосу встречного движения, после чего врезался в бензоколонку в районе деревни Сатино-Русское в Троицком административном округе столицы. Мужчина госпитализирован с места аварии в тяжелом состоянии.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Очевидцы сообщали, что в результате столкновения произошел взрыв. Однако официального подтверждения этой информации нет.
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