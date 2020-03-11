В театре Моссовета прокомментировали госпитализацию Валентины Талызиной

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Алиса Старжевская
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Знаменитая актриса недавно перенесла инсульт, однако ее состояние оценивается как стабильное.

Фото: Instagram @valentinaillarionovnatalyzina

В театре имени Моссовета опровергли слухи о госпитализации народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, сообщает РИА Новости.

По утверждению представителя пресс-службы театра, в настоящий момент актриса находится в центре санаторного типа для оздоровления и не имеет поводов для срочной госпитализации.

«Валентина Илларионовна ни в какой не в больнице, как пишут некоторые СМИ, а находится в центре санаторного типа на оздоровлении», — заявили в администрации театра.

Ранее появилась информация, что 85-летнюю звезду кино и телевидения срочно доставили в одну из московских больниц. Известно, что в октябре 2019 года Валентина Талызина перенесла инсульт, однако так и не смогла полностью восстановиться.

За свою длительную творческую карьеру народная артистка РСФСР исполнила более 40 ролей в театре и свыше 130 ролей в кино. Актриса известна по многим популярным советским фильмам: «Старики-разбойники», «Следствие ведут знатоки», «О бедном гусаре замолвите слово» и другим.

Ране 5-tv.ru рассказал, как дочь Валентины Талызиной прокомментировала ее срочную госпитализацию.

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