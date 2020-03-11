Известный кинорежиссер Егор Кончаловский в беседе с 5-tv.ru прокомментировал ситуацию вокруг вынесения жесткого приговора Харви Вайнштейну, обвиненному в сексуальном насилии по отношении к более чем 80 женщинам. В частности, именитых актрис.

По мнению Кончаловского, проблема сексуального принуждения, связанного с работой и материальными выгодами, — вопрос спорный. Поскольку очень трудно найти ту грань, где взаимовыгодная страсть переходит в насилие над личностью.

«Харви Вайнштейн действительно удивительно беспардонно и жестко, и хамски — это отвратительно было — пользовался своим положением, совершенно не стесняясь этого. Это было в порядке вещей», — заявил Кончаловский.

Он признался, что хорошо осведомлен, что творилось в Голливуде в конце 80-х годов: разврат и бесчинства в то время были нормой. По словам кинорежиссера, ставить людей в зависимость путем принуждения их к чему-то аморальному — это цинизм. Однако у всей этой ситуации есть и обратная сторона медали.

«Наверное, среди этих сотен, или, там, десятков женщин, которые были обижены им таким образом… Наверное, там были и те, которые вполне себе представляли, что они делают и были готовы к этому. А только потом присоединились вот к этому хору обвинений», — отметил кинорежиссер.

Однако тут же добавил: 23 года тюремного заключения в случае с Харви — это дикость. Ведь в России, по словам Кончаловского, подобный приговор, по сути, является смертным — его выносят только самым кровавым убийцам. То, что американцы решили наказать Вайнштейна подобным образом, говорит лишь об их неадекватности и глупости.

«Американцы любой вопрос доводят до абсурда, абсолютного абсурда, понимаете? Я считаю, что, конечно, что определенная доля чисто американского идиотизма XXI века во всей этой истории присутствует», — пояснил режиссер.

Кроме того, собеседник 5-tv.ru поспешил напомнить о загубленной жизни Кевина Спейси, которого несколько женщин также обвинили в изнасиловании. К счастью, неопровержимых тому доказательств у обвинения не нашлось. Однако карьера знаменитого актера была разрушена.

«Я вообще думаю, в определенном смысле, что это — месть Голливуду со стороны нынешнего президента. Потому что Голливуд, как мы помним, очень плохо, просто хамски и свински вел себя по отношению к Трампу в свое время. Справедливо или не справедливо — другой вопрос. Мне кажется, что это ответка», — резюмировал Егор Кончаловский.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что думает Борис Грачевский о суровом приговоре Харви Вайнштейну.