«Тяжело же ходить»: Лобода удивила поклонников резкой сменой прически
Отговорить от нового имиджа певицу попытались Яна Рудковская и Кристина Си. Однако многим ее новый образ понравился.
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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial
Певица Светлана Лобода неожиданно сменила прическу — заплела свои длинные волосы в несколько кос. Фотографии в новом образе она выложила на своей странице в Instagram.
«Я вот думаю, может, заплестись надолго?», — подписала Лобода три снимка, на которых позирует с новой прической.
Для фотосессии Лобода надела белую футболку, синие джинсы и косуху оверсайз со змеиным принтом. Дополнили образ яркий макияж, обилие бижутерии и трендовые косички. В отличие от коллег, певица решила не стричься, а заплести боксерские косы.
В комментариях пользователи обсуждают главным образом прическу Лободы. Примерно половина считает, что ей очень идет, и столько же призывают вернуть, как было.
«Надолго не нужно! Как образ — круто!»
«Светлана Сергеевна, вам можно все!»
«Не надо! Вам не идет!»
«Помолодела лет на 10 с такой прической. Очень нравится», — написали фанаты.
Поклонники также выражали опасение, что с такой прической будет тяжело жить из-за постоянных болей в верхней части головы. В частности, об этом предупредила продюсер Яна Рудковская.
«Тебе круто, но тяжело же ходить», — предупредила она.
«Потерпеть», — ответила ей Лобода.
«Тоже так думала, хватило на неделю, уже год восстанавливаю кожу головы», — добавила ниже певица Кристина Си.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Лобода удивила фанатов объемной прической. Еще более необычным ее образ делала лохматая шуба.
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