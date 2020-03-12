«Тяжело же ходить»: Лобода удивила поклонников резкой сменой прически

Певица Светлана Лобода неожиданно сменила прическу — заплела свои длинные волосы в несколько кос. Фотографии в новом образе она выложила на своей странице в Instagram.

«Я вот думаю, может, заплестись надолго?», — подписала Лобода три снимка, на которых позирует с новой прической.

Для фотосессии Лобода надела белую футболку, синие джинсы и косуху оверсайз со змеиным принтом. Дополнили образ яркий макияж, обилие бижутерии и трендовые косички. В отличие от коллег, певица решила не стричься, а заплести боксерские косы.

Instagram @lobodaofficial

В комментариях пользователи обсуждают главным образом прическу Лободы. Примерно половина считает, что ей очень идет, и столько же призывают вернуть, как было.

«Надолго не нужно! Как образ — круто!»

«Светлана Сергеевна, вам можно все!»

«Не надо! Вам не идет!»

«Помолодела лет на 10 с такой прической. Очень нравится», — написали фанаты.

Поклонники также выражали опасение, что с такой прической будет тяжело жить из-за постоянных болей в верхней части головы. В частности, об этом предупредила продюсер Яна Рудковская.

«Тебе круто, но тяжело же ходить», — предупредила она.

«Потерпеть», — ответила ей Лобода.

«Тоже так думала, хватило на неделю, уже год восстанавливаю кожу головы», — добавила ниже певица Кристина Си.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Лобода удивила фанатов объемной прической. Еще более необычным ее образ делала лохматая шуба.