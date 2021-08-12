О какой опасности может говорить желание поспать после обеда

|
Алиса Старжевская
1 272

Специалист объяснила, почему «совы» больше склонны к поздним ужинам и что такое синдром «ночной еды».

О какой опасности может говорить желание поспать после обеда

Фото: www.globallookpress.com /Chris Robbins

Не секрет, что на сон человека влияет множество факторов. Один из важнейших — это питание. Если человек ест на ночь много или пьет кофе и чай, содержащие кофеин, он увеличивает риск бессонницы. А это, в свою очередь, ведет к новому перееданию.

«Бессонная ночь вызывает желание поесть чего-то вредного в вечернее время. Не утром, когда гормон кортизол должен быть высокий, чтобы мы проснулись, а именно к вечеру — пик смещается и заставляет нас есть мучное, жирное и сладкое», — объяснила невролог-сомнолог Елена Царева в интервью радио Sputnik.

Больше, по ее словам, к таким проблемам с поздними ужинами склонны «совы». Они также больше подвержены гипертонии, набору лишнего веса и бессоннице. Существует и синдром «ночной еды», когда поздним вечером человек принимает больше 25% дневного рациона. Это может быть связано как с вынужденными условиями, так и со стрессом.

Если даже после нормального сна прием пищи вызывает у вас сильную сонливость, следует обратить на это внимание. По мнению сомнолога, это может быть признаком инсулинорезистентности. Такой же эффект от плотного обеда наблюдается у людей с депрессией, стрессом и у прокрастинаторов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о фитнес-формуле, которая поможет скинуть до пяти сантиметров в талии. Благодаря открытию эффективно и быстро избавиться от лишнего веса можно за три месяца.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.57
-0.40 86.35
-0.28
Каких друзей ценят и какими товарищами являются разные знаки зодиака

Последние новости

19:28
Эксперт рассказал о разработке, которая может быть в деле Куранова о госизмене
19:17
Брэд Питт назвал идеальное место для секса
19:10
Момент тарана автомобилем остановки в Москве попал на видео
19:07
Новая пассия Мамаева рассказала, почему он не защищает ее от бывшей жены
19:04
Талибы заявили о захвате второго по величине города в Афганистане
19:02
Космонавт рассказал, кто мог просверлить отверстие в «Союзе»

Сейчас читают

В Норвегии футболисты устроили оргию на стадионе
Названа предварительная причина крушения Ми-8 с туристами на Камчатке
Дедушка жениха о похищении невесты в Москве: ее жестоко, грубо тащили
Женские знаки зодиака, способные привести к успеху любого мужчину
Эксперты объяснили, почему разбившийся на Камчатке Ми-8 пролежит на дне до зимы

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака