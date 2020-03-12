«Мисс Екатеринбург» рассказала Ивану Урганту о детстве в кадетском классе

Модель и актриса Ирина Антоненко стала гостьей на шоу Ивана Урганта. Телеведущий позвал обладательницу титулов «Мисс Россия − 2010» и «Мисс Екатеринбург − 2009» на передачу, чтобы обсудить новый сериал «Магомаев». Артистка сыграла в проекте главную роль — вдову Муслима Магомаева.

Ирина Антоненко опубликовала в Instagram фотографию из студии. На снимке звезда позирует в откровенном топе и невероятном оранжевом костюме.

Instagram @irina8antonenko

В интервью Ивану Урганту 28-летняя Ирина Антоненко рассказала, что провела детство в кадетском классе. Актриса поведала — она всегда больше дружила с мальчиками, чем с девочками. Поэтому звезда попросила маму о переводе в другой коллектив.

Теледива объяснила, что кадетский класс обучается по той же программе, что и обычные школьники. Единственное отличие — кадеты должны ходить в форме, уметь маршировать и стрелять.

Ирина Антоненко отметила, что прежде чем поступить в ГИТИС, она вынуждена была получить образование в сфере финансов. Сейчас актриса продолжает обучение в Соединенных Штатах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Антоненко сыграла в сериале вдову Муслима Магомаева.