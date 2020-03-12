Путин не считает значительным отток капитала из России

Президент РФ Владимир Путин положительно оценивает усилия властей по улучшению условий ведения бизнеса и не считает значительным отток денежных средств из России.

«Утекло немного денег, если иметь в виду, сколько притекло. Отток капитала имеет место быть, это совершенно очевидно. Но в разные годы это было по-разному. Это естественный процесс», — сказала глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Российский лидер утверждает, что «людям, которые вкладывают деньги» будет спокойнее, когда в стране «правила игры» станут более стабильными, а инвестиции и собственность будут защищаться еще надежнее. По его мнению, благоприятные условия для инвестиций, связанные с регулированием инфляции, должно создавать государство.

Владимир Путин положительно оценил усилия властей по улучшению бизнес-климата в РФ. Он напомнил, что раньше страна находилась во второй сотне рейтинга группы Всемирного банка Doing Busines. Однако теперь Россия занимает в этом списке 28 строчку. По мнению президента, государство продвинулось «на порядок».

«Это говорит о том, что все-таки усилия государства здесь наращиваются и дают положительный результат, количество инвестиций растет. У нас инвестиции были в начале 2000-х, по-моему, миллиард долларов. Потом на десятки пошло. Сейчас уже прямых инвестиций у нас свыше 540 миллиардов», — заявил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин высоко оценил сотрудничество спецслужб США и России в борьбе с терроризмом.