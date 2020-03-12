Водителя BMW «под шариками», сбившего пешеходов в Петербурге, осудили на 8,5 лет

Въехавшего в группу пешеходов на Невском проспекте Санкт-Петербурга водителя BMW Мурада Касымова приговорили к 8,5 годам лишения свободы.

Мужчина полностью признал вину в предъявленном ему обвинении по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Помимо 8,5 лет тюрьмы, его на три года лишили права управления транспортными средствами и оштрафовали на 250 тысяч рублей.

Известно, что непосредственно перед аварией осужденный вдыхал закись азота из воздушного шарика и употреблял запрещенные вещества. Будучи лишенным водительских прав, 24 февраля он не справился с управлением транспортным средством и въехал в группу пешеходов. В результате аварии два человека погибли, трое получили травмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что для водителя BMW «под шариками», сбившего пешеходов в Петербурге, просят шесть лет тюрьмы.