«Даже среди мужиков такого не видел» — Банщик рассказал, как попарил Волочкову
Балерина в очередной раз подтвердила прозвище «гроза бань» и поразила мужчин своей рьяностью.
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Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Выдержка и рьяность Анастасии Волочковой поразила работников бани в Подмосковье. Водные процедуры — вторая известная страсть балерины помимо шпагатов. Себя она по праву называет «грозой бань». В этот раз звезда вновь подтвердила это прозвище.
Волочкова выложила в Instagram видео, на котором выходит из парной в одном полотенце с таким же полуголым банщиком по имени Виктор. По ней видно, что своего спутника она не стесняется. Утомленный на вид сотрудник утирает пот и говорит, что таких парильщиков, как Анастасия, не встречал даже среди мужчин.
«Очень сильная женщина!» — сказал Виктор.
Анастасия испробовала на себе максимально высокие температуры в бане, в волю попарилась с дубовыми и еловыми вениками, а позже окунулась в ледяную купель.
«Поэтому во мне столько силы духа и бодрости», — заметила Волочкова.
Анастасия покинула банный комплекс не с пустыми руками. Восхищенные ей сотрудники подарили звезде веники и пышный букет роз.
Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова «испугала» спортсмена шпагатом в TikTok.
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