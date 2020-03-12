Путин заявил о приоритетности российского права в деле Калви

При расследовании дела в отношении предпринимателя Майкла Калви Россия должна руководствоваться своим внутренним законодательством и исходить из приоритета российского права, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в настоящее время этим занимаются правоохранительные органы.

«Сейчас правоохранительные органы разбираются. <…> Я не могу сказать, виновен он или нет, пока не будет обоснованного (решения — ред.)», — сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Российский лидер подчеркнул, что в деле Майкла Калви «мы должны исходить из нашего внутреннего законодательства и приоритета российского права».

Майкл Калви — международный инвестор, основатель фонда Baring Vostok, арестованный в 2019 году по обвинению в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Предприниматель отрицает вину и находится под домашним арестом до 12 мая 2020 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин назвал экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.