В Роспотребнадзоре объяснили «исчезновение» гриппа

Резкое снижение числа случаев заражения гриппом связано с ограничениями, введенными на фоне пандемии коронавирусной инфекции, а также высоким уровнем вакцинации населения, считает эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Об «исчезновении» этого заболевания в стране ранее заявляла глава ведомства Анна Попова. По ее словам, уникальная статистика заболеваемости в минувшем году позволяет сказать: россияне «готовы забыть, что такое грипп».

«На мой взгляд, этому мы во многом обязаны тем карантинным мерам (маски, социальная дистанция, мытье рук, ограничение контактов), которые действуют во всем мире для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Они препятствуют и распространению гриппа. Не стоит также забывать, что в этом году в нашей стране от гриппа было привито 76 миллиона человек (60% населения России). А в некоторых регионах прививку получили до 70% населения», — пояснил Лебедев.

Специалист Роспотребнадзора также добавил, что вакцины не обладают перекрестной защитой. Это значит, что прививка от коронавируса не убережет от гриппа и наоборот. Он также напомнил, что срок действия вакцины от гриппа составляет шесть месяцев. Но так как появления новых штаммов не ожидается, вероятно, что у непрошедших вакцинацию в этом сезоне сохранится защита за счет «иммунологической памяти».

Само по себе распространение коронавируса, считает Михаил Лебедев, не оказало влияния на грипп. Дело не в том, что COVID-19 его вытеснил. Китайцев пандемия настигла как раз в сезон гриппа, и многие были заражены двумя вирусами сразу. Состояние пациентов было крайне тяжелым, заметил эксперт в интервью изданию «Аргументы и факты».

Благодаря тому, что люди во всем мире стали внимательны к вопросу собственной безопасности и не игнорируют средства индивидуальной защиты, сейчас ситуация с гриппом в России и Европе «на редкость благополучная», сказал эксперт.

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