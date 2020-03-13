«Анастасию понесло»: Самбурская в эротичном белье снялась для обложки Maxim

Известная российская актриса Настасья Самбурская провела эротичную фотосессию для мужского журнала Maxim. Звезда сериала «Универ» появилась на обложке глянца в будоражащем нижнем белье серебристого цвета, которое подчеркнуло изгибы ее тела и акцентировало внимание на самых привлекательных местах.

Снимок получился настолько «горячим», что произвел впечатление не только на мужскую аудиторию, но и на женскую. Когда Самбурская выложила в Instagram фото обложки журнала, многие представительницы прекрасного пола признавались, что завидуют таким сногсшибательным формам светской львицы.

Instagram @samburskaya

Пользователи буквально потеряли рассудок от красоты теледивы и сделали ей множество изысканных комплиментов. Устоять перед знаменитостью было невозможно.

«Анастасию понесло!»

«С такой фигурой можно и не одеваться!»

«Как всегда сногсшибательны!»

«Фото просто огонь!»

«Вы невероятны!» — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru показал фото Настасьи Самбурской «без зубов и зрачков», которое шокировало ее поклонников.