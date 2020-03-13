«Анастасию понесло»: Самбурская в эротичном белье снялась для обложки Maxim
Откровенный снимок российская актриса разместила на своей странице в Instagram. Устоять было трудно.
Известная российская актриса Настасья Самбурская провела эротичную фотосессию для мужского журнала Maxim. Звезда сериала «Универ» появилась на обложке глянца в будоражащем нижнем белье серебристого цвета, которое подчеркнуло изгибы ее тела и акцентировало внимание на самых привлекательных местах.
Снимок получился настолько «горячим», что произвел впечатление не только на мужскую аудиторию, но и на женскую. Когда Самбурская выложила в Instagram фото обложки журнала, многие представительницы прекрасного пола признавались, что завидуют таким сногсшибательным формам светской львицы.
Пользователи буквально потеряли рассудок от красоты теледивы и сделали ей множество изысканных комплиментов. Устоять перед знаменитостью было невозможно.
«Анастасию понесло!»
«С такой фигурой можно и не одеваться!»
«Как всегда сногсшибательны!»
«Фото просто огонь!»
«Вы невероятны!» — восхищались фолловеры.
Ранее 5-tv.ru показал фото Настасьи Самбурской «без зубов и зрачков», которое шокировало ее поклонников.
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