Опубликован трейлер фильма «Гудбай, Америка!» с Дмитрием Нагиевым

В сети опубликован трейлер комедийной драмы Сарика Андреасяна «Гудбай, Америка!» с Дмитрием Нагиевым в одной из главных ролей.

Сюжет картины выстроен на вполне реальных историях наших соотечественников, уехавших на постоянное место жительства в Америку. Эти люди любой ценой пытаются забыть о своих истинных корнях и практически у каждого эти попытки по разным причинам терпят фиаско.

В определенный момент герой Дмитрия Нагиева в недоумении восклицает: «Что же мы за люди-то такие? Из России уехали, а она из нас нет».

На других основных ролевых позициях задействованы: Владимир Яглыч, Юрий Стоянов, Грант Тохатян, Лянка Грыу, Надежда Михалкова и другие.

На широкий экран картина выйдет 22 апреля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что смотреть в кино этой весной?