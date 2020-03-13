Опубликован трейлер фильма «Гудбай, Америка!» с Дмитрием Нагиевым
Комедийная драма Сарика Андреасяна выйдет на экраны кинотеатров 22 апреля.
В сети опубликован трейлер комедийной драмы Сарика Андреасяна «Гудбай, Америка!» с Дмитрием Нагиевым в одной из главных ролей.
Сюжет картины выстроен на вполне реальных историях наших соотечественников, уехавших на постоянное место жительства в Америку. Эти люди любой ценой пытаются забыть о своих истинных корнях и практически у каждого эти попытки по разным причинам терпят фиаско.
В определенный момент герой Дмитрия Нагиева в недоумении восклицает: «Что же мы за люди-то такие? Из России уехали, а она из нас нет».
На других основных ролевых позициях задействованы: Владимир Яглыч, Юрий Стоянов, Грант Тохатян, Лянка Грыу, Надежда Михалкова и другие.
На широкий экран картина выйдет 22 апреля.
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