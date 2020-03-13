«Брутальный» Клявер в стильной куртке поделился «рецептом» хорошего настроения
На своей странице в Instagram певец рассказал, что делать, если ты встал «не с той ноги».
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Фото, видео: Instagram @denisklyaver
Бывший солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер покорил прекрасную половину человечества новым фото в Instagram. На своей странице в соцсети музыкант опубликовал снимок, на котором запечатлен в стильной коричневой куртке и джинсах. Артист намеренно смотрит не прямо в кадр, а слегка в сторону, что создает некоторую интригу.
В подписи к посту Клявер порассуждал о переменчивости настроения и рассказал, что ему помогает с улыбкой посмотреть на происходящее. Певец признался, что не понимает людей, которые оправдывают свою грубость тем, что находятся «не в духе». Исполнитель убежден, что справиться с эмоциями всегда возможно.
«Оправдание „я — человек настроения“, на мой взгляд, звучит, мягко говоря, странно. К чему это я? Что, может кто, способствует поднятию вашего настроения? Для меня лично — вкусная кружечка кофе, но это не факт. А вот если в тандеме с позитивной музыкой, то шансы однозначно увеличиваются», — поделился звезда.
Подписчики поддержали Клявера в его рассуждениях, а многие подписчицы признались, что любуются фотографиями своего кумира.
«Брутальный!»
«Мне всегда помогают от плохого настроения твои песни!»
«Согласна, Денис! На 100%!»
«Потрясающе выглядите», — подчеркнули комментаторы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Денис Клявер поведал о своем многолетнем фиаско на 8 марта. Певец вспомнил, как мечтал одарить возлюбленную в весенний праздник, но не находил взаимности.
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