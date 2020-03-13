«Сбалансированная ситуация»: Путин прокомментировал уровень госучастия в экономике

Президент России Владимир Путин оценил уровень участия государства в экономике. По словам главы РФ, ситуацию по данному направлению можно охарактеризовать как сбалансированную.

«Я считаю, что у нас в целом сбалансированная ситуация. У нас из 20 наших крупнейших компаний, по-моему, только семь или восемь с нашим государственным участием», — подчеркнул российский лидер в ходе интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По словам президента страны, приватизацию нельзя считать самоцелью. Важно учитывать работу компаний и тот доход, который они приносят государству — в частности, уплачивая налоги.

«Вопрос не в том, частные они или государственные. Вопрос в том, как они работают. Если реально они работают грамотно, с доходом, приносят доход государству, то тогда встает вопрос о том: это что, самоцель что ли, приватизация или нет?» — подчеркнул глава РФ.

Он напомнил, что такие компании с госучастием как «Роснефть», «Газпром», «Татнефть» и Сбербанк, являются крупнейшими налогоплательщиками в стране.

Вместе с тем Путин добавил, что не является противником реприватизации. Президент полагает, что каждое решение должно быть взвешено и хорошо обдумано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин не считает значительным отток капитала из России.