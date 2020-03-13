Путин объяснил отличие нынешних бизнесменов от олигархов из 1990-х

Президент России Владимир Путин назвал главное отличие современных бизнесменов от олигархов из 1990-х годов. По словам главы РФ, сейчас топ-менеджеры не пытаются влиять на политические решения властей государства.

«Разница в 2000-х годах и сейчас, ну или в 1990-х и сейчас, заключалась в том, что они напрямую влияли на принимаемые государством решения и в вопросах внутренней политики, экономической и даже внешней. <…> Руководители сегодняшних компаний такой привилегией не пользуются», — пояснил российский лидер в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Президент отметил, что работал как с олигархами 1990-х годов, так и с действующими бизнесменами. По словам главы государства, и те, и другие «ищут ходы, лоббируют свои интересы», однако современные топ-менеджеры понимают, что повлиять на политику государства невозможно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин объяснил, почему у топ-менеджеров в РФ такие высокие зарплаты.