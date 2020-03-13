Коронавирус помешал Лолите развестись в пятницу, 13-го

Затянувшийся на несколько месяцев бракоразводный процесс между певицей Лолитой Милявской и фитнес-тренером Дмитрием Ивановым отложен на две недели. Как сообщает сайт KP.RU виной тому коронавирус нового типа.

Дмитрий Иванов подал иск о разводе в конце октября. Обычно все разводятся через ЗАГС, но он решил сделать это через суд. Вскоре Милявская подала встречный иск — она потребовала признать ее брак фиктивным. По мнению певицы, все девять лет совместной жизни муж не пытался построить семью, а только наживался на ней.

За день до очередного судебного заседания, намеченного на 13 марта, Лолита попросила своего адвоката поскорее покончить с разводом. Она пояснила, что ее утомили многомесячные прения.

«Давайте в пятницу, 13-го положим конец этому бракоразводному процессу. Мы с вами всем все доказали. И про брак, и про другие дела, которые можно было бы назвать уголовными. Но не вижу смысла. Ввиду моей личной жизни хочется уже побыстрее очистить паспорт», — намекнула Лолита на грядущий шестой брак.

Однако по инициативе Иванова судебное заседание пришлось отложить. Он сообщил, что недавно вернулся из Италии, в которой бушует коронавирус. В соответствии с распоряжением мэрии Москвы теперь Дмитрий должен выдержать двухнедельный карантин.

«К нашему разочарованию, заседание перенесли на 27 марта, и долгожданный развод Лолита так и не получила. О чем это говорит? Правильно, Иванов сознательно затягивает процесс, чтобы и дальше зарабатывать на этой громкой теме», — считает адвокат Лолиты Сергей Жорин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита тоже заработала на разводе с супругом. Концертный директор певицы Сергей Лавров заявил, что та получила миллионы рублей. Гастрольный график артистки расписан более чем на полгода вперед.