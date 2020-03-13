«Он не понимал, что происходит»: лидер группы «Чайф» о последних годах жизни родителей

Бессменный лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин в эфире авторской программы Бориса Корчевникова на телеканале «Россия-1» вспомнил о родителях и рассказал о последних годах их жизни.

Музыкант пояснил: для него потеря родственников была невыносима. Папа Владимира ушел из жизни в 2008 году, а потом, через четыре года, не стало мамы. Он долго переживал трагедии и, чтобы хоть как-то заглушить боль, регулярно пересматривал фотоархивы. Однажды певец наткнулся на то, что меньше всего ожидал увидеть.

«Когда их не стало, то я перебирал вырезки мамы. Нашел много статей о себе. Она никогда не говорила мне об этом. Мама знала многие мои песни. Они увидели мой успех», — рассказал Шахрин.

Кроме того, композитор признался: он с честью продолжил дело своего отца, ведь тот очень любил гитару и прекрасно пел. Однако добиться успехов в творчестве ему не удалось — всю жизнь родители Владимира работали преподавателями в архитектурно-строительном техникуме.

«Он был всегда энергичен, хорошо пел. Делал это с душой. Я был его продолжением. У меня получилось то, что не получилось у него», — пояснил артист.

Instagram @chaif_band

Как оказалось, причиной кончины отца Шахрина стали последствия одновременного инфаркта и инсульта. В один миг из здорового мужчины он превратился в настоящего старика.

«Он не совсем понимал, что происходит вокруг. Стал другим и чужим человеком. Был момент, когда я его просил, чтобы он играл на гитаре. Он не хотел. Но чувство юмора он сохранил до конца», — вспомнил Владимир.

В заключение музыкант добавил: он всегда будет благодарен родителям за помощь и поддержку. В особенности, отцу, который привил ему интерес к жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказал о новом альбоме лидера группы «Чайф», который он выпустил в преддверии своего юбилея.