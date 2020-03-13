В Ингушетии в результате перестрелки убит один человек, двое ранены

Один человек убит, еще двое ранены в результате перестрелки представителей двух тейпов в селе Экажево Республики Ингушетия, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, между несколькими молодыми людьми, представителями тейпа Арапиевых (проживают в селе Экажево) и тейпа Костоевых (проживают в селе Гази Юрт), произошел конфликт. В ходе ссоры было применено огнестрельное оружие.

Вскоре в конфликт вмешались два сотрудника полиции, открыв ответный огонь. В результате непродолжительной перестрелки один мужчина получил ранения несовместимые с жизнью, правоохранители — пулевые ранения. Они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

На место происшествия прибыла оперативная группа для установления обстоятельств произошедшего.

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