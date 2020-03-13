Российская актриса Анна Хилькевич опубликовала в Instagram забавное видео со съемок в Испании. На кадрах 33-летняя артистка делает вид, что не может спуститься с дерева, поэтому истошно вопит. Уморительный ролик знаменитость сопроводила признанием — по ее мнению, она действительно частенько поднимает голос.

«Заметила, что на работе я все время ору: в кадре, за кадром, на ассистента, в поиске связи в горах. Наверное, это мое альтер эго», — поделилась размышлениями звезда.

Анна Хилькевич утверждает, что дома в отличие от съемочной площадки она не поднимает голос.

«Надо будет взять как-нибудь дочек на работу — мамой попугать», — пошутила по этому поводу кинодива.

Подписчики Анны Хилькевич по достоинству оценили опубликованные кумиром кадры. Фанаты похвалили любимицу за потрясающее чувство юмора и самоиронию. Всего за час ролик набрал порядка 30 тысяч отметок «мне нравится».

«Просто профи»;

«Где Оскар епт?!»

«Можно на будильник поставить?» — иронично поинтересовались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Хилькевич развеяла миф об отце своих детей.