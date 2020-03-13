«Мое альтер эго!» — «орущая» Хилькевич показала уморительное видео со съемок
33-летняя актриса призналась — на съемочной площадке она часто повышает голос «в кадре, за кадром, на ассистента».
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: Instagram @annakhilkevich
Российская актриса Анна Хилькевич опубликовала в Instagram забавное видео со съемок в Испании. На кадрах 33-летняя артистка делает вид, что не может спуститься с дерева, поэтому истошно вопит. Уморительный ролик знаменитость сопроводила признанием — по ее мнению, она действительно частенько поднимает голос.
«Заметила, что на работе я все время ору: в кадре, за кадром, на ассистента, в поиске связи в горах. Наверное, это мое альтер эго», — поделилась размышлениями звезда.
Анна Хилькевич утверждает, что дома в отличие от съемочной площадки она не поднимает голос.
«Надо будет взять как-нибудь дочек на работу — мамой попугать», — пошутила по этому поводу кинодива.
Подписчики Анны Хилькевич по достоинству оценили опубликованные кумиром кадры. Фанаты похвалили любимицу за потрясающее чувство юмора и самоиронию. Всего за час ролик набрал порядка 30 тысяч отметок «мне нравится».
«Просто профи»;
«Где Оскар епт?!»
«Можно на будильник поставить?» — иронично поинтересовались фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Хилькевич развеяла миф об отце своих детей.
Нашли ошибку?