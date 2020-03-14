🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака
Сегодня, 14 марта, звезды советуют не поддаваться страху. Лучше — немного отдохнуть и привести в порядок мысли и чувства.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 14 марта, звезды советуют не пренебрегать мнением окружающих, а также позволить себе немного расслабиться. Впереди — большие перемены.
♈ Овен
Сегодня Овнам придется направить все силы на борьбу за личное пространство. Однако главное — не поддаваться панике и не выходить из себя, даже если кто-то будет вас провоцировать. Кроме того, помните: любой стресс пагубно влияет на здоровье. Лучше займитесь чем-нибудь приятным или посидите дома в тишине — созидайте.
Космический совет: забудьте про страх и сконцентрируйтесь на собственных желаниях.
♉ Телец
Сегодня Тельцы буквально заново научатся любить. Те, кто ранее боялся вступать в отношения, наконец, сделают правильный шаг навстречу судьбе. А тем, у кого уже есть вторая половинка звезды советуют: не бойтесь экспериментировать — разожгите пламя страсти. Поверьте, именно сейчас лозунг «Ешь, Молись, Люби» принесет в вашу жизнь неповторимые эмоции.
Космический совет: будьте внимательны к чувствам близких людей.
♊ Близнецы
Этот день Близнецам может принести немало проблем. Но если удастся взглянуть на ситуацию с другой стороны — ждите похвал. Главное сегодня — не попасть в ловушку собственного разума и верить, что даже из самого запутанного лабиринта всегда есть выход.
Космический совет: изменение перспективы поможет решить наболевшие проблемы.
♋ Рак
В течение ближайших суток Раки почувствуют небывалый прилив энергии и сил. Кроме того, может возникнуть желание заняться духовными практиками. Не отказывайте себе в возможности лучше понять внутренний мир — в долгосрочной перспективе это знание поможет вам лучше совладать с окружающими.
Космический совет: это время духовного пробуждения. Не упустите момент — направьте энергию в нужное русло.
♌ Лев
14 марта Львам стоит сконцентрироваться на доме и быте. Звезды призывают: перестаньте уделять все время работе — устройте себе долгожданный отпуск. Возможно, ваши родные тоже страдают от недостатка внимания. Не бойтесь сделать передышку, ведь работа не волк — в лес не убежит.
Космический совет: вспомните о себе любимом и перестаньте тратить свободное время на людей, которые этого не заслуживают.
♍ Дева
Девы, не спешите отказываться от помощи окружающих — сегодня она вам пригодится, как никогда. Кроме того, постарайтесь уделить внимание здоровью — в эту субботу лучше отдохнуть и помечтать о прекрасном. А тем, кто на работе, звезды советуют: не переусердствуйте — подходите к решению задач с холодной головой.
Космический совет: сделайте паузу — не стоит загонять себя в тупик.
♎ Весы
У Весов возникнет острое желание проконтролировать все вокруг, вплоть до движения стрелок на часах. Однако этого делать не нужно: несмотря на сильную обеспокоенность, все задуманное случится, а проблемы решаться сами собой.
Космический совет: посмотрите на ситуацию под другим углом.
♏ Скорпион
Скорпионы, сегодня неплохо было бы заняться творчеством или сходить в галерею. Прикоснитесь к прекрасному и вам откроется удивительный мир новых ощущений и радости. Кажется, в последнее время вы неплохо потрудились? Так повеселитесь на славу!
Космический совет: не ведитесь на провокации. Спокойствие — дороже всего.
♐ Стрелец
В этот день Стрельцам необходимо посетить место силы и зарядиться энергией на ближайшее будущее. Сконцентрируйте внимание на мелочах и тогда вам удастся разрешить ситуацию, лежащую грузом на ваших плечах. Будьте осторожны: успейте закончить дела до того, как кто-то сможет вам помешать.
Космический совет: используйте свою силу для покорения профессиональных вершин.
♑ Козерог
Козероги, 14 марта вас с головой могут накрыть проблемы и страхи. Возможно, то, что вы испытайте, будет похоже на кошмарный сон, но не стоит отчаиваться — возьмите ситуацию под полный контроль. Иногда хорошая встряска помогает переосмыслить происходящее вокруг.
Космический совет: любите и цените себя — это ваш главный энергетический ресурс.
♒ Водолей
Водолею стоило бы, наконец, поверить в себя и следовать за мечтой. Однако не нужно забывать о самодисциплине. Отделите зерна от плевел и сможете с лихвой насладиться эйфорией победы. Важно: не стоит сегодня пренебрегать мнением окружающих.
Космический совет: методичность и дисциплина — ключ к вашему успеху.
♊ Рыбы
Рыбы, вы очень любите держать руку на пульсе, но иногда так хочется передохнуть. К сожалению, или к счастью, но этот день вновь заставит вас немного потрудиться, чтобы в будущем было что пожинать. Прислушайтесь к себе и не забудьте: ваше будущее зависит только от вас.
Космический совет: в решении проблем задействуйте медиумические способности.
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