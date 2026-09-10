Опасная обработка погреба: две пенсионерки погибли в Алтайском крае
Трагедия произошла в селе Михайловское.
Фото: legion-media/J. De Meester/Arco Images
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Две пенсионерки погибли при попытке спасти погреб от грызунов в Алтайском крае
В Алтайском крае две пенсионерки умерли в погребе во время попытки защитить запасы картофеля от плесени и грызунов. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Трагедия произошла вечером 6 сентября в селе Михайловское. По предварительным данным, женщины спустились в погреб, чтобы убрать картофель, а для обработки помещения от вредителей и плесени начали сжигать бумагу в ведре.
Через некоторое время пенсионеркам стало плохо, и они не смогли самостоятельно выбраться наружу. Одна из женщин успела позвонить знакомому и попросить о помощи.
Прибывший на место мужчина обнаружил обеих пенсионерок без сознания. После этого вызвали медицинские службы и спасателей. Одна из женщин умерла до приезда врачей, вторую пытались спасти, однако реанимационные мероприятия не дали результата.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нижегородской области ученик одной из школ умер во время урока физической культуры. Трагедия произошла в Городце. Во время разминки и легкого бега мальчик внезапно потерял сознание. Сотрудники школы сразу начали оказывать ребенку первую помощь и вызвали скорую. Медики прибыли через семь минут, однако спасти школьника не удалось.
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