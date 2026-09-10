Мантуров поручил сократить сроки восстановления НПЗ

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 29 0

Первый вице-премьер сказал о необходимости постройки защиты вокруг заводов.

Какие меры приняты для устойчивого топливного рынка в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров поручил сократить срок восстановления нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом он заявил на заседании подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики.

«От надежности переработки и поставок топлива напрямую зависят транспорт, сельское хозяйство, промышленность, северный завоз, ЖКХ и в целом функционирование экономики. Особое внимание прошу уделить дополнительным мерам по защите и резервированию перерабатывающих мощностей, обеспечению ремонтного ресурса и сокращению сроков восстановления НПЗ», — отметил первый вице-премьер.

Также Мантуров сделал акцент на завершении работ по созданию системы цифрового мониторинга топливного баланса. Это позволит оперативно выявлять потребность регионов в топливе и перераспределять объемы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о введенном до конца января 2027 года запрете на вывоз отдельных видов топлива за пределы страны. . Под него попали экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Решение связано с необходимостью поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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