Фельдшер «скорой помощи» подозревается в развращении дочери в течение 11 лет

В Подмосковье по подозрению в сексуальных домогательствах к собственной дочери задержан 66-летний фельдшер областной «скорой помощи» Виктора Н.

Как стало известно 5-tv.ru, с заявлением в полицию обратилась бывшая жена. Супруги развелись еще в 2013 году. Мама девочки сообщила, что отец на протяжении 11 лет совершал с ребенком насильственные действия сексуального характера.

Женщина узнала о произошедшем в канун 8 марта и после нескольких дней раздумий обратилась в полицию. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье — «насильственные действия сексуального характера». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.