Дима Билан вывел в свет крестника
Певец появился с Сашей Плющенко на премьере мультфильма «Тролли».
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Фото, видео: ТАСС/Геодакян Артем, Instagram @gnomgnomych
Дима Билан появился на премьере мультфильма «Тролли. Мировой тур». Певец был здесь не только в качестве артиста, озвучившего одного из персонажей, но и выполнял свои обязанности как крестный. Он привел с собой крестника, семилетнего сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской Сашу. Кадрами того, как они весело провели время, певец поделился в Instagram. Видео поделился с подписчиками и сам отпрыск фигуриста.
«Вот и состоялась большая премьера Троллей! Сходили вместе с крестником», — написал Билан.
Подписчики тут же принялись хвалить артиста и его крестника. Особенно часто отмечали поклонники, что с нетерпением ждут выхода мультфильма, который ожидается 19 марта.
«Дима, в прекрасной компании сходили!»
«Смотреть приятно на двух пацанов. Саша совсем смотрится по-другому рядом с вами. Более самостоятельно и уверенно»
«Сашка уже как взрослый говорит!» — удивлялись фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что сидящая на карантине Рудковская похвасталась подарками на 8 марта.
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