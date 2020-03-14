Дима Билан вывел в свет крестника

Дима Билан появился на премьере мультфильма «Тролли. Мировой тур». Певец был здесь не только в качестве артиста, озвучившего одного из персонажей, но и выполнял свои обязанности как крестный. Он привел с собой крестника, семилетнего сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской Сашу. Кадрами того, как они весело провели время, певец поделился в Instagram. Видео поделился с подписчиками и сам отпрыск фигуриста.

«Вот и состоялась большая премьера Троллей! Сходили вместе с крестником», — написал Билан.

Подписчики тут же принялись хвалить артиста и его крестника. Особенно часто отмечали поклонники, что с нетерпением ждут выхода мультфильма, который ожидается 19 марта.

«Дима, в прекрасной компании сходили!»

«Смотреть приятно на двух пацанов. Саша совсем смотрится по-другому рядом с вами. Более самостоятельно и уверенно»

«Сашка уже как взрослый говорит!» — удивлялись фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что сидящая на карантине Рудковская похвасталась подарками на 8 марта.