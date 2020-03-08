Сидящая на карантине Рудковская похвасталась подарками на 8 марта

Домашняя самоизоляция не помешала Яне Рудковской насладиться празднованием 8 марта. Международный женский день продюсер встретила дома после возвращения из Парижа. Во французской столице она посетила показ мод Chanel. По улицам города знаменитость прогулялась в украшенной камелиями черной маске в связи со вспышкой в Европе коронавируса. Однако такие меры предосторожности знаменитость посчитала недостаточными. По прилету обратно в Москву ответственная гражданка решила исполнить постановление столичных властей — соблюсти двухнедельный карантин.

Instagram @rudkovskayaofficial

«Впервые в праздник сижу дома и буду находиться еще девять дней, я на 14-дневном самоизолировании, а сейчас еще вынуждена перенести празднование своего юбилея, к которому мы полгода готовились с 11 на 24 марта, и перенесем еще и долгожданный отпуск на Мальдивы!» — уведомила Рудковская подписчиков в Instagram.

День рождения Яны прошел 2 января, но в период новогодних праздников трудно собрать гостей. Поэтому она перенесла торжество на весну. Отказ от планов дался продюсеру нелегко. Но позитивное настроение в весенний праздник все же удалось сохранить.

Помогли в этом близкие. Подруга из Петербурга прислала Яне к завтраку уникальный торт из марципана в виде накрытого стола с яствами и цветами. А домашние порадовали трогательным поздравлением. Супруг Евгений Плющенко подарил жене огромный букет белых роз, а сын Саша посвятил маме два стихотворения.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонников восхитили эмоции сына Плющенко после победы на соревнованиях.