Автопробег «Тотального диктанта» приостановлен из-за коронавируса. Организаторы мероприятия, добравшись до Калининграда, приняли решение перенести путешествие. Данные меры предприняты, чтобы уберечь от риска заражения экипаж и участников пробега.

«К сожалению, сейчас эпидемиологическая обстановка складывается так, что здесь, в Калининграде, мы вынуждены приостановить наше „тотальное“ путешествие. Мы не можем подвергать риску ни экипаж, ни участников наших мероприятий. Да и, в принципе, миссия автопробега — научные исследования, сбор материалов для книги сейчас становятся невозможными», — сказала в беседе с 5-tv.ru директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

По словам организаторов автопробега, мероприятие обязательно будет продолжено после нормализации эпидемиологической обстановки.

В этом году маршрут пролегал по европейской части России. Заезжали участники пробега и в соседние государства: Польшу, Белоруссию, Эстонию и Латвию. Главная цель — привлечь к акции всех кто интересуется русской словесностью и правописанием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что завершается автопробег «Тотального диктанта».