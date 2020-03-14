Автопробег «Тотального диктанта» приостановлен из-за коронавируса
Организаторы мероприятия решили не подвергать риску участников и экипаж.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Очевидцы сняли на видео падение метеорита в небе над Петербургом
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта, для всех знаков зодиака
Два знака зодиака, которых в первой половине марта ожидает счастье
Фото, видео: ТАСС / Владимир Гердо, 5-tv.ru
Автопробег «Тотального диктанта» приостановлен из-за коронавируса. Организаторы мероприятия, добравшись до Калининграда, приняли решение перенести путешествие. Данные меры предприняты, чтобы уберечь от риска заражения экипаж и участников пробега.
«К сожалению, сейчас эпидемиологическая обстановка складывается так, что здесь, в Калининграде, мы вынуждены приостановить наше „тотальное“ путешествие. Мы не можем подвергать риску ни экипаж, ни участников наших мероприятий. Да и, в принципе, миссия автопробега — научные исследования, сбор материалов для книги сейчас становятся невозможными», — сказала в беседе с 5-tv.ru директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.
По словам организаторов автопробега, мероприятие обязательно будет продолжено после нормализации эпидемиологической обстановки.
В этом году маршрут пролегал по европейской части России. Заезжали участники пробега и в соседние государства: Польшу, Белоруссию, Эстонию и Латвию. Главная цель — привлечь к акции всех кто интересуется русской словесностью и правописанием.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что завершается автопробег «Тотального диктанта».
Нашли ошибку?