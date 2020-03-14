Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Не родись красивой» Юлия Такшина заинтриговала подписчиков в Instagram свежим снимком в образе невесты. На 39-летней звезде — кружевное белоснежное платье с длинным шлейфом. Не хватает, пожалуй, только фаты.

«Вокруг паника, как не поддаться? Остается только сеять прекрасное!» — подписала фото Юлия.

Instagram @uliatakshina

Кроме того, актриса поспешила успокоить фанатов и сразу заявила: замуж пока не собирается. Однако не могла отказать себе в удовольствии примерить красивый свадебный наряд и поучаствовать в фотосессии.

Поклонники звезды немного расстроились, узнав, что снимок — всего лишь «репетиция», но отметили: в таком наряде Такшина выглядит как настоящая королева.

«Шикарно! Красивой женщине — красивое платье!»

«Юля, выглядишь бесподобно!»

«Богиня! Неужели скоро замуж?!»

«Шикарное платье, надеюсь, скоро у тебя все будет хорошо!» — писали фолловеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru показал фото Юлии Такшиной в сексуальном купальнике, которое взбудоражило пользователей сети.