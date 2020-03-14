В России выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня общее число заболевших COVID-19 на территории страны достигло 59 человек.
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Фото, видео: ТАСС/Josip Regovic/PIXSELL, /Бобылев Сергей
В России зафиксировано 14 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с пандемией, вызванной COVID-19.
Уточняется, что девять новых случаев заражения зафиксировано в Москве, один — в Московской области, один — в Санкт-Петербурге, два — в Кемеровской области и один — в Калининградской области. Все заболевшие в последние две недели посещали страны Евросоюза: Италию, Францию, Германию, Австрию, Испанию, Польшу и Швейцарию.
«Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — пояснил источник СМИ в оперативном штабе.
Всего в России зафиксировано 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В связи с обострившейся ситуацией из-за пандемии, вызванной COVID-19, во многих школах России ввели режим свободного посещения. Уточняется, что для детей, которые не будут посещать занятия, должно быть организовано дистанционное обучение. В числе прочего, отмечается: если школьники в последнее время находились в странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, то они обязаны пройти самоизоляцию.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какие меры борьбы с коронавирусом на территории России утвердил Михаил Мишустин.
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