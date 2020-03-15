В Белгороде пропала молодая мать с двухлетним ребенком

В Белгороде объявлена в розыск 22-летняя местная жительница и ее двухлетняя дочь. Об этом сообщает региональные СК РФ.

С заявлением о пропаже 14 марта обратилась мать пропавшей девушки, сообщив, что она вместе с ее внучкой ушла из дома еще 10 марта и больше не объявлялась.

По факту заявления следователями организована доследственная проверка, устанавливается круг общения пропавшей девушки, а также организованы поисковые мероприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о громком уголовном деле по факту смерти 13-летней девочки под Тамбовом, ранее считавшейся без вести пропавшей. Расследование ведется по статье — «Убийство». Правоохранительными органами был задержан некий 35-летний гражданин, уроженец города Котовск. На первом же допросе мужчина признался: он сбил девочку на автомобиле, но, испугавшись, что она мертва, сбросил бездыханное тело в водоем. Однако у следствия есть еще версии произошедшего.