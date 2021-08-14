ТОП-3 имен, обладатели которых вырастают злодеями и грубиянами

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Карина Бернтгольц
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Некоторые склонны верить, что, давая имена своим детям, родители могут повлиять на их судьбу.

ТОП-3 имен, обладатели которых вырастают злодеями и грубиянами

Фото: www.globallookpress.com /Martin Moxter

Исследователи влияния имени на судьбу человека убеждены, что характер ребенка во многом определяют его родители. Называя детей тем или иным образом, они в некоторой степени программируют их на определенное поведение. Эксперты рассказали, как не называть ребенка, чтобы из него не вырос злой человек.

Станислав

Энергетика имени Станислав предполагает раздражительный и вспыльчивый нрав, а его обладатель зачастую оказывается не в состоянии справиться с отрицательными эмоциями. В подростковом возрасте такие люди раздражаются без причины и нередко проявляют агрессию. В порыве гнева они могут сорваться на окружающих, о чем впоследствии будут сильно жалеть.

Интересно, что в переводе с польского это имя означает «стать славным». И действительно, Станиславы всю свою жизнь стремятся превзойти других. Они очень требовательны к себе и стараются во что бы то ни стало завоевать авторитет в обществе. Любые конфликты они переживают очень болезненно.

Калерия

Калерии — злопамятные девочки, которые никогда не прощают обидчиков. На первый взгляд они кажутся спокойными и рассудительными, однако стоит им поссориться со своими сверстницами, как дружелюбие тут же меняется на хладнокровие и раздражительность. При отсутствии правильного воспитания такие барышни могут стать настоящими деспотами и тиранами.

В переводе с греческого это имя означает «пылкая, горячая». Чтобы успокоить Калерию, родителям необходимо неоднократно проводить с ней беседы и постараться понять дочь, а не обрушаться на нее с критикой.

Тарас

Мальчики с именем Тарас обладают вспыльчивым и порывистым нравом. Мягкость и гибкость им абсолютно чужды. Такие люди поражают своей удивительной прямолинейностью. Они совершенно не заботятся о мнении окружающих и готовы высказать им все прямо в глаза.

С древнегреческого языка это имя переводится как «смутьян». Оно придает своему владельцу резкость, властность и агрессивность. Умерить пыл Тарасов могут только родители, причем в раннем возрасте.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-7 имен, которыми нельзя называть девочек. Эксперты дали советы молодым родителям, воспользовавшись которыми, можно уберечь своих дочерей от горькой судьбы.

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