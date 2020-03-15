Более 50 человек выписаны в Москве после карантина по коронавирусу
Пациенты, находившиеся в группе риска, покинули лечебное учреждение в Коммунарке.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, 5-tv.ru
Из столичной больницы в поселке Коммунарка выписаны 52 человека, которые находились в группе риска. Все они контактировали с заболевшими коронавирусом или имели легкие симптомы ОРВИ по возвращении из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
Как сообщил главный врач клиники Денис Проценко, пациенты прошли полный 14-дневный курс лечения, после чего покинули медицинское учреждение. Анализы на коронавирус у них показали отрицательный результат.
На данный момент, по словам врача, в клинике остаются 312 человек с подозрением на заражение инфекцией. У 17 из них диагноз подтвердился. Другие содержатся на карантине.
Как пояснил специалист, больница оборудована боксами на одного человека и полубоксами, рассчитанными на двух пациентов, Однако в настоящий момент все больные размещены в индивидуальных палатах.
Медицинский комплекс в Коммунарке принимает пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. В клинике созданы все условия для раздельного пребывания, качественной профильной диагностики и лечения. В России это одна из крупнейших современных больниц. Все пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных команд врачей: инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога.
Особое внимание уделяется комфорту пациентов. Санузлы приспособлены для доступа маломобильных граждан. Для удобства пребывающих в больнице открыли бесплатную Wi-Fi сеть. Для больных организовано пятиразовое питание
Ранее гражданин Ирана рассказал об условиях в больнице в Коммунарке.
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