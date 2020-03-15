Более 50 человек выписаны в Москве после карантина по коронавирусу

Из столичной больницы в поселке Коммунарка выписаны 52 человека, которые находились в группе риска. Все они контактировали с заболевшими коронавирусом или имели легкие симптомы ОРВИ по возвращении из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Как сообщил главный врач клиники Денис Проценко, пациенты прошли полный 14-дневный курс лечения, после чего покинули медицинское учреждение. Анализы на коронавирус у них показали отрицательный результат.

На данный момент, по словам врача, в клинике остаются 312 человек с подозрением на заражение инфекцией. У 17 из них диагноз подтвердился. Другие содержатся на карантине.

Как пояснил специалист, больница оборудована боксами на одного человека и полубоксами, рассчитанными на двух пациентов, Однако в настоящий момент все больные размещены в индивидуальных палатах.

Медицинский комплекс в Коммунарке принимает пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. В клинике созданы все условия для раздельного пребывания, качественной профильной диагностики и лечения. В России это одна из крупнейших современных больниц. Все пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных команд врачей: инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога.

Особое внимание уделяется комфорту пациентов. Санузлы приспособлены для доступа маломобильных граждан. Для удобства пребывающих в больнице открыли бесплатную Wi-Fi сеть. Для больных организовано пятиразовое питание

Ранее гражданин Ирана рассказал об условиях в больнице в Коммунарке.