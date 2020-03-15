Гражданин Ирана рассказал об условиях карантина в Москве

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Алиса Маркова
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Из столичной больницы в Коммунарке был выписан 52 человека, которые были помещены на карантин по коронавирусу из-за симптомов ОРВИ или после контакта с людьми с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Фото: ТАСС / Станислав Красильников

Тема:
Эпидемия коронавируса

Иранец поведал о том, как провел карантин московской больницы № 40 в Коммунарке и об условиях содержания в медицинском учреждении. Мужчина отметил, что больница отличная, он хорошо питался, а медики, в свою очередь, продемонстрировали настоящий профессионализм. Мужчина также добавил в шутку, что был бы не против остаться в Москве.

5-tv.ru

Медицинский комплекс в Коммунарке принимает пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. В клинике созданы все условия для раздельного пребывания, качественной профильной диагностики и лечения. В России это одна из крупнейших современных больниц. Все пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных команд врачей: инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога.

Особое внимание уделяется комфорту пациентов. Санузлы приспособлены для доступа маломобильных граждан. Для удобства пребывающих в больнице открыли бесплатную Wi-Fi сеть. Для больных организовано пятиразовое питание

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что из московской больницы в Коммунарке были выписаны 52 пациента, которые контактировали с зараженными коронавирусом или имели симптомы ОРВИ. Всего в клинике с подозрением на инфекцию находятся 317 пациентов. У 17 из них диагноз подтвердился.

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