У известного актера Соловьева угнали «Жигули» и отказываются возвращать

Житель Санкт-Петербурга угнал автомобиль у известного актера театра и кино Николая Соловьева. Как стало известно 5-tv.ru, новый «владелец» машины отказывается его возвращать.

Артист обратился в полицию поздним вечером 14 марта. Он сообщил, что в середине 2018 года припарковал свой беленький ВАЗ-2107 «Жигули» во дворе одного из домов на Васильевском острове. С тех пор он не брал машину 2011 года выпуска из-за отсутствия в ней необходимости.

Вечером 14 марта его супруге позвонил неизвестный и сообщил, что автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. Соловьев поехал по указанному адресу и обнаружил, что никакой штрафстоянки там нет.

Озадаченный актер перезвонил неизвестному, но к своему «Жигули» новый разговор его не приблизил. Мужчина на том конце провода сказал, что не будет возвращать машину, так как купил ее у гражданина Узбекистана.

Заявитель оценил материальный ущерб в 100 тысяч рублей. Обстоятельства происшествия уточняются.

Николай Соловьев сейчас работает в петербургском Театре «На Литейном». Ранее он играл в театрах в Норильске и Новосибирске. Имеет несколько наград конкурса «Парадиз» и Всероссийского фестиваля имени Веры Редлих за «Лучшую мужскую роль». Кроме этого, 60-летний артист снимался в кино — в его фильмографии девять картин. Среди них «Время собирать камни», вышедший в 2005 году.

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