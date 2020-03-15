Саша Савельева показалась в платье с цветовым градиентом
Певица призналась, что видео с фотосессии — лишь для привлечения внимания к серьезной дискуссии.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Очевидцы сняли на видео падение метеорита в небе над Петербургом
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
Полнолуние в Иванов день: что можно и нельзя делать 9 марта
Суперлуние 9 марта: чего ждать знакам зодиака — советы астролога
Фото, видео: Instagram @sasha_savelieva
Экс-участница группы «Фабрика» Александра Савельева показала поклонникам видео со студийной фотосессии. На нем она позирует в платье с глубоким декольте и цветовым градиентом.
Для съемок певица выбрала наряд мини: платье небесно-голубого цвета плавно переходит к серому оттенку, а завершается белой полосой. Окантовка на нем тоже белая в тон к бретелям и накладным карманам. Как отмечает Teleprogramma, фигуру девушки подчеркивает глубокий вырез.
Видео Савельева сопроводила постом, в котором решила затронуть вопрос страхов. Она обратилась к поклонникам с просьбой рассказать, чего они боятся, отметив, что ролик с фотосессии был для привлечения внимания.
«Как быстро меняется все во вселенной. Еще вчера мы могли спокойно путешествовать по миру, а сегодня не попасть ни в одну страну, страшно от того, что творится. Не понятно, что будет дальше, и как мы перенесем это. А может дальше нас ждет что-то ужаснее… Расскажите о своих страхах. И возможна ли для вас трансформация страха в другую, более продуктивную энергию?» — спросила певица.
Фанаты прокомментировали и обращение экс-участницы «Фабрики», и ее образ.
«Страшно конечно, но давайте верить, что все скоро закончится»;
«Надо думать о хорошем!»
«Какая вы красавица!!!» — писала фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Кирилл Сафонов и Александра Савельева откровенно рассказали о семейной жизни.
Нашли ошибку?