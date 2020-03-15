Саша Савельева показалась в платье с цветовым градиентом

Экс-участница группы «Фабрика» Александра Савельева показала поклонникам видео со студийной фотосессии. На нем она позирует в платье с глубоким декольте и цветовым градиентом.

Для съемок певица выбрала наряд мини: платье небесно-голубого цвета плавно переходит к серому оттенку, а завершается белой полосой. Окантовка на нем тоже белая в тон к бретелям и накладным карманам. Как отмечает Teleprogramma, фигуру девушки подчеркивает глубокий вырез.

Видео Савельева сопроводила постом, в котором решила затронуть вопрос страхов. Она обратилась к поклонникам с просьбой рассказать, чего они боятся, отметив, что ролик с фотосессии был для привлечения внимания.

«Как быстро меняется все во вселенной. Еще вчера мы могли спокойно путешествовать по миру, а сегодня не попасть ни в одну страну, страшно от того, что творится. Не понятно, что будет дальше, и как мы перенесем это. А может дальше нас ждет что-то ужаснее… Расскажите о своих страхах. И возможна ли для вас трансформация страха в другую, более продуктивную энергию?» — спросила певица.

Фанаты прокомментировали и обращение экс-участницы «Фабрики», и ее образ.

«Страшно конечно, но давайте верить, что все скоро закончится»;

«Надо думать о хорошем!»

«Какая вы красавица!!!» — писала фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кирилл Сафонов и Александра Савельева откровенно рассказали о семейной жизни.