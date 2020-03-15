За сутки коронавирус был обнаружен еще у четверых россиян

Еще у четверых россиян был обнаружен коронавирус за последние сутки. Об этом рассказали в оперативном штабе. 15 марта заболевание подтвердилось у троих человек — в Московской области и одного — в Тюменской области. По состоянию на 15 марта всего в нашей стране зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария), три случая выявлены активно как контактные с ранее заболевшими», — приводит цитату агентство.

На данный момент в мире число заболевших коронавирусом составляет 156 530 человек. Вне Китая, где возникла инфекция в декабре 2019 года, болезнь охватила 126 стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 50 человек выписаны в Москве после карантина по коронавирусу.