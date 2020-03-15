«Бог Инста разволновался»: Толкалина снялась с обнаженной грудью, но застеснялась

Любовь Толкалина ответила на возвращение в Москву холодов серией горячих пляжных снимков в Instagram, на которых она позирует с обнаженной грудью. На одном из фото 42-летняя актриса одета в белоснежные шортах и широкую белую рубаху, полы которой смело распахнуты. Сокровенные места прикрывает лишь линия ретуши.

«Зима нанесла контрудар… Ну что ж… Так и запишем… Так вот ты какое — белое», — цитирует запись Толкалиной под снимком интернет-портал Cosmopolitan.

Однако чуть позже Любовь удалила самую провокационную фотографию, оставив лишь те, на которых обнаженная грудь прикрыта руками или одеждой.

cosmo.ru

«Сам Великий Бог Инста разволновался… попросил одеться… зима вернулась… одеваемся в белое…», — поясняет исправленная запись Толкалиной в обновленном посте.

Поклонников явно изменения явно разочаровали, но и оставшиеся снимки тоже вызывают восторженные возгласы.

«А предыдущий пост был оооочень вкусный!»

«Рад, что успел увидеть первоначальную версию»;

«Бомбическая серия! Богиня!»

«Обалденная женщина!»

«Если есть что показать, обязательно показывайте. Вы — потрясающая красавица», — пишут комментаторы.

Ранее Любовь Толкалина очаровала публику снимком из Индии, на котором стоит на берегу океана в длинном «серебряном» платье с голой спиной.