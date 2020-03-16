Клип группы Little Big на песню Uno набрал более 21 миллиона просмотров

Клип российской группы Little Big на Uno к вечеру воскресенья набрал более 21 миллиона просмотров на YouTube-канале конкурса «Евровидение» и всего через три дня с огромным отрывом лидирует среди композиций, присланных участниками музыкального соревнования 2020 года из разных стран Европы.

На втором месте по просмотрам клип азербайджанской певицы Самиры Эфенди на песню «Клеопатра. Он набрал более 1,68 миллиона просмотров за пять дней. На третьем — украинская группа Go-A с песней «Соловей», набравшая 1,65 миллиона просмотров за три недели.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью «пухляша в голубом» Дмитрия Красилова, проснувшегося знаменитым после публикации клипа Little Big с конкурсной песней. Публика требует, чтобы забавно танцующего парня тоже взяли на «Евровидение».