Три человека погибли при пожаре в Иркутской области
В результате трагического инцидента также пострадали четверо детей.
Фото: Известия / Андрей Эрштрем
В результате пожара в частном доме в Иркутской области три человека погибли и еще четверо пострадали. Все пострадавшие — дети в возрасте от одного до девяти лет.
Как стало известно 5-tv.ru, возгорание произошло в двухквартирном жилом доме в поселке Усть-Уда Усть-Удинского района. Прибывшие на место ЧП сотрудники экстренных служб обнаружили тела трех человек — мужчины и двух женщин, а также четырех детей с признаками отравления угарным газом.
Малыши были госпитализированы в Усть-Удинскую центральную районную больницу (ЦРБ).
Причины происшествия устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что четверо детей погибли в результате пожара в частном доме в Иркутской области.
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