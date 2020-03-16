Три человека погибли при пожаре в Иркутской области

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Марина Неруцких
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В результате трагического инцидента также пострадали четверо детей.

Фото: Известия / Андрей Эрштрем

В результате пожара в частном доме в Иркутской области три человека погибли и еще четверо пострадали. Все пострадавшие — дети в возрасте от одного до девяти лет.

Как стало известно 5-tv.ru, возгорание произошло в двухквартирном жилом доме в поселке Усть-Уда Усть-Удинского района. Прибывшие на место ЧП сотрудники экстренных служб обнаружили тела трех человек — мужчины и двух женщин, а также четырех детей с признаками отравления угарным газом.

Малыши были госпитализированы в Усть-Удинскую центральную районную больницу (ЦРБ).

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четверо детей погибли в результате пожара в частном доме в Иркутской области.

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