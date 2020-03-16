Лидер Rammstein выступил на московской сцене в пузыре

Концерт Тилля Линдеманна на московском стадионе «ВТБ-Арена» запомнился зрителям эффектным шоу от мастера жанра. Одним из наиболее ярких номеров стал выход лидера Rammstein и шведского музыканта Петера Тэгтгрена в гигантском пузыре.

Видео этого момента появилось в сети через несколько часов после выступления артистов. Сфера, в которой оказались Линдеманн и Тэгтгрен, светилась всеми цветами. Сами музыканты при этом были в белых костюмах с раскрашенными в этот же цвет лицами.

«Коронавирус загнал Тилля в шар», — поиронизировали пользователи в Instagram.

Группа Lindemann проводит российский тур со 2 марта. Дуэт уже выступил в Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Концерты проходят в поддержку второго студийного альбома дуэта — F & M, представленного в ноябре 2019 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер Rammstein устроил VIP-вечеринку с девочками после выступления в Екатеринбурге.