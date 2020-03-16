Лидер Rammstein выступил на московской сцене в пузыре
Тилль Линдеманн развлек россиян ярким шоу на стадионе «ВТБ-Арена».
Фото: Instagram @le_russia_, @oxana__mayer
Концерт Тилля Линдеманна на московском стадионе «ВТБ-Арена» запомнился зрителям эффектным шоу от мастера жанра. Одним из наиболее ярких номеров стал выход лидера Rammstein и шведского музыканта Петера Тэгтгрена в гигантском пузыре.
Видео этого момента появилось в сети через несколько часов после выступления артистов. Сфера, в которой оказались Линдеманн и Тэгтгрен, светилась всеми цветами. Сами музыканты при этом были в белых костюмах с раскрашенными в этот же цвет лицами.
«Коронавирус загнал Тилля в шар», — поиронизировали пользователи в Instagram.
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Удачно мы встали сегодня 🙈🤘 Тилль такой Тилль… если у вас нет чувства юмора, смешанного с долей пофигизма, то вам нечего делать на концерте #LINDEMANN 🤷 Вообще я думала, что и мне там делать нечего, но звёзды сошлись и вечер воскресенья прошел здесь) и на удивление 🙄 нам все понравилось! Искромётно и весело — вот два слова, описывающих этот концерт)) то, что оказалось нужным перед новой рабочей неделей 🔥
Группа Lindemann проводит российский тур со 2 марта. Дуэт уже выступил в Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Концерты проходят в поддержку второго студийного альбома дуэта — F & M, представленного в ноябре 2019 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что лидер Rammstein устроил VIP-вечеринку с девочками после выступления в Екатеринбурге.
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