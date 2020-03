Лидер Rammstein выступил на московской сцене в пузыре

View this post on Instagram

Удачно мы встали сегодня 🙈🤘 Тилль такой Тилль… если у вас нет чувства юмора, смешанного с долей пофигизма, то вам нечего делать на концерте #LINDEMANN 🤷 Вообще я думала, что и мне там делать нечего, но звёзды сошлись и вечер воскресенья прошел здесь) и на удивление 🙄 нам все понравилось! Искромётно и весело — вот два слова, описывающих этот концерт)) то, что оказалось нужным перед новой рабочей неделей 🔥