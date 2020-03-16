«Красотка»: звезда «Великолепного века» показала подписчикам шикарные ноги
Актриса Мерьем Узерли выложила в сеть порцию новых фотографий.
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Фото, видео: Instagram @meryemuzerlimeryem
Звезда турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли на своей странице в Instagram опубликовала несколько новых фотографий. На снимках 36-летняя актриса позирует в черном платье с запахом. Пара кадров демонстрирует шикарные стройные ноги знаменитости.
«Фото», — коротко озаглавила публикацию Мерьем Узерли.
Шестимиллионное сообщество подписчиков турецко-немецкой актрисы пришли в восторг от увиденного. Многочисленные комплименты в комментариях под постом, в том числе и на русском языке, говорят сами за себя.
«Как ты прекрасна! Мы любим тебя!»
«Самая красивая женщина в мире!»
«Красивая и стильная женщина!»
«Шикарная»
«Красотка», — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хюррем из «Великолепного века» мечтает о новом избраннике.
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