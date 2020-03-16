«Красотка»: звезда «Великолепного века» показала подписчикам шикарные ноги

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Василий Заика
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Актриса Мерьем Узерли выложила в сеть порцию новых фотографий.

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Фото, видео: Instagram @meryemuzerlimeryem

Звезда турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли на своей странице в Instagram опубликовала несколько новых фотографий. На снимках 36-летняя актриса позирует в черном платье с запахом. Пара кадров демонстрирует шикарные стройные ноги знаменитости.

«Фото», — коротко озаглавила публикацию Мерьем Узерли.

Шестимиллионное сообщество подписчиков турецко-немецкой актрисы пришли в восторг от увиденного. Многочисленные комплименты в комментариях под постом, в том числе и на русском языке, говорят сами за себя.

 

«Как ты прекрасна! Мы любим тебя!»

«Самая красивая женщина в мире!»

«Красивая и стильная женщина!»

«Шикарная»

«Красотка», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хюррем из «Великолепного века» мечтает о новом избраннике.

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