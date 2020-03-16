Путин: Россия сумела компенсировать все потери от санкций

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна сумела компенсировать все потери от санкций. По словам российского лидера, из-за ограничительных мер, введенных другими государствами, РФ потерпела убытки, равные примерно 50 миллиардам долларов, однако их удалось возместить.

«Да плевать на них, на эти санкции. <…> Это нас заставило мозги включить. Мы истратили много денег на так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии, которых раньше у нас не было или просто их забыли и потеряли», — пояснил президент в интервью для ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава РФ отметил, что развитие импортозамещения помогает диверсифицировать экономику и решить ключевые задачи, которые в настоящий момент стоят перед страной.

Путин напомнил, что европейские санкции в результате санкционного противостояния также понесли потери.

«Европа примерно столько же потеряла, по их же собственным оценкам. Они теряют даже более чувствительные вещи. <…> Они теряют рабочие места, потому что коренным образом упал импорт», — отметил российский лидер.

В то же время в России, по словам президента, наблюдается диаметрально противоположная ситуация: в стране — самый низкий уровень безработицы за всю историю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин оценил уровень отношений между Россией и США.