Звезда «Ворониных» в день рождения дочери показала, как выглядела во время беременности

Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова, прославившаяся после съемок в телесериале «Воронины», рассказала в Instagram о дне рождения своей дочери. Сегодня малышке Лизе исполнилось девять лет.

В этот день, когда наследница уже совсем подросла, звезда решила вспомнить о периоде своей беременности. Со своими подписчиками она поделилась эмоциями, которые переживала в это время, и опубликовала в соцсети трогательное фото. На нем Волкова запечатлена в объятиях мужа Андрея Карпова. Как видно на снимке, в момент съемки теледива находилась в положении.

«Через несколько дней после этой съемки на свет появится новая жизнь, и все изменится. А сегодня нашей девочке исполняется уже девять лет. Смотрю на эти фотографии и улыбаюсь, вспоминая, как волновалась тогда в ожидании», — поделилась мыслями светская львица.

Instagram @volkovihome

Подписчики адресовали множество пожеланий имениннице и поздравили ее родителей, которые уже девять лет окружают малышку заботой и вниманием.

«Какие вы милые!»

«Катюшик! Исключительно здоровья и счастья вашей волшебной девочке!»

«С рождением сокровища! Пусть будет счастливым ребенком здоровых родителей!»

«Вы красивая пара», — отметили фоллооверы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Волкова показала округлившийся живот.