Супруга известного актера Станислава Бондаренко Аурика опубликовала в Instagram несколько снимков с семейной фотосессии. На кадрах — знаменитая мама в обнимку с младшей дочерью Микаэлой.

Несмотря на то, что съемка выдержана в спокойных черно-бежевых тонах, мама малышки решила покреативить: надела на дочь ободок с ушками а-ля Микки Маус.

«Главное — сохранять спокойствие, и немного музыки для поднятия настроения!» — подписала пост Аурика.

Фанаты звездной семьи тут же принялись высказывать мнение о необычном образе 11-ти месячной малышки. Кто-то счел, что таких маленьких детей не стоит водить на фотосессии, другие же, напротив, отмечали: в своем юном возрасте Микаэла уже ведет себя как настоящая актриса.

«Какая милая девчушка! Настроение на весь день!»

«Потрясающее фото! Мышонок — просто чудо!»

«Артистка! Вся в папу!» «Красавица! Папина радость!» — написали фолловеры.

Станислав Бондаренко и Аурика Алехина познакомились в 2016 году. Спустя год отношений возлюбленная подарила актеру дочь Алексию. Еще через несколько месяцев Аурика узнала о второй беременности. 26 марта 2019 года в их семье появилась Микаэла.

Ранее 5-tv.ru показал романтичное фото Станислава Бондаренко с супругой на пляже в Таиланде.